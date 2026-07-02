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Культура

У звезды «Скорой помощи» нашли болезнь Альцгеймера

Актер Дэнни Гловер рассказал о борьбе с болезнью Альцгеймера
Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда фильма «Смертельное оружие» и сериала «Скорая помощь» Дэнни Гловер заявил, что у него нашли болезнь Альцгеймера. В этом 79-летний актер признался в одной из телепередач, пишет Independent.

По словам Гловера, диагноз ему поставили в 2022 году вскоре после вручения почетной премии «Оскар».

«Есть моменты, которые я помню, и это значит, что я еще могу вспоминать. И есть моменты, которые я никогда не забуду», — сказал артист.

Актер уточнил, что смирился со своим диагнозом еще в 2023 году.

«Потому что это происходит не только со мной, миллионы людей страдают от этого», — говорит Гловер.

Сестра актера Мандиса добавила, что решение ее брата признать болезнь связано с желанием семьи заранее ответить на вопросы, которые неизбежно будут возникать у коллег и аудитории из-за его ухудшающегося состояния.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, при котором накопление аномальных белков приводит к уничтожению нервных клеток. При этой болезни человек постепенно теряет память, возможность ориентироваться в пространстве и передвигаться.

Ранее ученые связали сбой в «системе очистки» мозга с развитием болезни Альцгеймера.

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