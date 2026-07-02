Отец Блиновской пожаловался, что не может поговорить с блогершей по телефону

Отец Блиновской заявил, что ни разу не разговаривал с ней по телефону после заключения

Отец Елены Блиновской Олег Останин в разговоре с «Абзацем» признался, что с момента заключения дочери ни разу не смог с ней созвониться по телефону.

Останин предположил, что у заключенных есть один телефон на всех и его не хватает. Он добавил, что находящимся в колонии также запрещено пользоваться техникой. Мужчина поддерживает связь с дочерью с помощью переписок. По его словам, Блиновская пишет письма от руки на специальном бланке, а затем их фотографируют и отправляют близким.

«Приходят электронные письма. Идут, правда, от дня до полутора недель. Иногда за день приходят, иногда за полторы недели. Там, видимо, цензура или завал», — рассказал Останин.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее стала известна зарплата Блиновской в колонии.