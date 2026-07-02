Валерий Леонтьев стал платить больше налогов за виллу в США

Певец Валерий Леонтьев стал платить больше налогов США за свою виллу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, с период 2023-го по 2025-й ежегодный налог за элитный особняк в Майами вырос на $2544. В 2025-м артист заплатил $62 450 (около 4,8 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Леонтьев владеет виллой площадью 600 кв. м с 2014 года. Он приобрел недвижимость за $4 миллиона. В жилье располагается: шесть спален, семь ванных комнат, спа-зона, сауна, тренажёрный зал, лифт и бассейн. На участке, где стоит дом, также есть собственный причал.

В 2024 году Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Сейчас артист выступает только на редких частных корпоративах и появляется на мероприятиях друзей. В апреле 2025 года распространилась информация, что певец может полноценно вернуться на сцену, однако Борис Чигирев назвал ее «ерундой».

Также директор Леонтьева опровергал новости о том, что певец живет в США. По его словам, артист постоянно находится в России, но иногда уезжает.

Ранее директор Леонтьева ответил на слухи о завышенном ценнике на выступления артиста для россиян.