Седокова сообщила о проблеме с выходом песни: «Я звоню и плачу»

Певица Анна Седокова в Telegram-канале сообщила, что может перенести выход песни.

Седокова объяснила, что деловой партнер, с которым она готовила релиз, добавил пункты в контракте, о которых она не знала.

«Ну что, мои любимки, я звоню и плачу вам прямо в телефон, знаете. Потому что вы знаете, как мы готовились к релизу, который должен был выйти завтра. И мы были так готовы, и песня такая невероятная, но потом вдруг сегодня оказалось, что в контрактах, которые были подписаны ранее с компаниями, о чем я совершенно не знала и не подозревала», — поделилась артистка.

Седокова объяснила, что доверилась деловому партнеру, который предложил взять на себя ответственность за часть обязательств. Результат, как заявила артистка, оказался катастрофический. Она не уточнила, что именно произошло, но намекнула, что заплатила большой штраф. Певица уточнила, что сделала всё возможное, чтобы релиз состоялся в ранее назначенную дату. Она не уверена, что это точно произойдет, но понадеялась на лучший исход. На данный момент неизвестно, выйдет ли песня вовремя.

«Я хочу сейчас только плакать. Я хочу сейчас, не знаю, пить чай горячий, хочу что-то делать. И правда, я у вас, конечно, какой-то лох, если честно. Но опять-таки, с другой стороны, я не потеряла за всё это время веру в людей. Но за вас никто проблемы не решит. Решаем их сами. Не доверяем, проверяем каждую букву, слово и всё делаем», — рассказала исполнительница.

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