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Культура

Алла Пугачева позвонила Прохору Шаляпину: «Переживешь»

Певец Шаляпин вспомнил, что Пугачева однажды случайно позвонила ему
VK Видео

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Собчак о звонке народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Звезды пообщались в новой серии проекта «Что о тебе думают?», опубликованной на VK Видео.

По словам Шаляпина, Пугачева позвонила ему «рано» с красивого номера — в 12:30.

«Беру трубку, а там мужской голос: «Але. Миш, ты?». Я говорю, какой нафиг Миша, это Прохор Шаляпин. Голос отвечает: «А, ты. Это Алла Борисовна Пугачева тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала это Михаил Дмитриевич Прохоров», — вспоминает артист.

Певец рассказывает, что сразу проснулся и начал извиняться перед Пугачевой.

«Ладно, переживешь», — ответила она и повесила трубку. Вот такой был разговор», — посмеялся Шаляпин.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

Ранее фанатка сняла, как Пугачева и Галкин гуляют за руку по Кипру

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