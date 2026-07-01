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Названа дата последнего показа мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Финальный показ мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» пройдет 6 сентября
Пресс-служба «Бродвей Москва»/Юлия Губина

Финальный показ мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» состоится на сцене Театра МДМ 6 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театральной компании «Бродвей Москва».

«Осенью мы прощаемся с мюзиклом, который стал частью истории. Любой большой успешный проект однажды должен красиво завершиться, чтобы уступить место новому», — заявил глава компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.

«Ничего не бойся, я с тобой» рассказывает о парне Диме Истомине, который, чтобы впечатлить девушку, обещает привезти на День города Адриано Челентано. Тем самым молодой человек запускает череду захватывающих событий с подлогом, романтическими приключениями, безрассудным риском и непредсказуемым финалом. 27 июня мюзикл сыграли в 800-й раз.

В основу постановки легли 20 мировых диско-хитов, включая «L'Italiano», «Soli», «Salut», «Susanna», «Ciao Bambino Sorry» и другие композиции из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье.

Ранее суд принял решение по спору МЧС с театром Бабкиной.

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