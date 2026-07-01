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Гуф вступит в партию «Новые люди»

Рэперу Гуфу торжественно вручат партбилет «Новых людей»
Антон Волков/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вступит в партию «Новые люди». Об этом сообщает RTVI.

Долматову торжественно вручат партбилет на съезде «Новых людей», который проходит 1 июля в Москве.

В партии объяснили, что к ее сторонникам «присоединяются кумиры разных поколений», поскольку «Новые люди» «продвигают важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу».

46-летний Гуф — сооснователь группы Centr, после ухода из коллектива в 2009 году основал собственный лейбл и работал сольно. Среди самых популярных треков — «Ice Baby», «Как сам», «Город дорог».

Был женат на блогерше Айзе-Лилуне Ай (настоящее имя Айза Долматова), у них есть общий сын Сами. Позже женился на Юлии Королевой, у пары родилась дочь Тина, брак также распался.

Ранее Айза рассказала, куда планирует поступать ее сын от Гуфа.

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