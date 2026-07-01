Сати Казанова рассказала, как реагирует на обвинения в сектантстве

Певица Сати Казанова заявила, что ее не обижают обвинения в сектантстве

Певица Сати Казанова в интервью «Леди Mail» призналась, что не обижается на людей, называющих ее сектанткой.

По словам Казановой, с годами она выработала в себе иммунитет, чтобы не обращать внимания на глупости и человеческую невежественность. Как отметила певица, люди, которые обрушивают на нее негатив, даже не понимают и не знают, чем она занимается.

«Люди всего лишь выливают из себя то, чем наполнены сами. И почему я должна обижаться на то, что у них внутри много злобы, раздражения, гнева и недовольства жизнью и самим собой? Я на них не обижаюсь, я им сострадаю. Потому что они несчастны. И я не хочу продолжать этот порочный круг, негативом отвечать на негатив», — поделилась исполнительница.

В январе Казанова получила монашеский статус. По словам певицы, она стала одной из девятерых людей своего духовного наставника, имеющих определенные полномочия и обязанности в отношении духовной миссии своего мастера.

Казанова прошла ритуал очищения и церемонию посвящения. Как утверждает исполнительница, ее определили в духовный сан пандит.

Ранее Сати Казанова подняла цену на выступления с хитами в три раза.