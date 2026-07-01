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Культура

Сати Казанова отказалась от ботокса и пластики

Певица Сати Казанова заявила, что не будет делать пластику
«Газета.Ru»

Певица Сати Казанова призналась в беседе с «Леди Mail», что не будет делать пластику и применять ботокс.

Казанова рассказала, что пришла к принятию своих возрастных изменений.

«Да, тургор кожи у меня уже не тот, что раньше, как и овал лица, плюс есть морщинки, и меня это, безусловно, не сильно радует, но и сказать, что я сижу и страдаю из-за этого, тоже не могу. Что поделать, тело тленно, но то, что внутри него — вечно», — поделилась артистка.

Казанова уточнила, что ходит на косметические процедуры, чтобы оставаться здоровой, но без фанатизма. Артистка предпочитает ботоксу процедуры методики Аюрведа. Раз в несколько месяцев певица применяет препарат, основанный на выжимках растений. Помимо этого, исполнительница делает себе массаж лица, а также занимается медитациями, чтобы прийти к внутреннему умиротворению.

Казанова уточнила, что не осуждает женщин, которые решились на пластику. Как заявила артистка, у нее нет права их судить. По мнению знаменитости, главное, чтобы женщины были довольны результатом.

Ранее Сати Казанова подняла цену на выступления с хитами в три раза.

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