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Культура

Звезда «Форсажа» готовится к операции

Актер Джон Сина обрился наголо для новой трансплантации волос
johncena/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рестлер и актер, звезда «Форсажа» Джон Сина обрился наголо для второй трансплантации волос. Фотографией в новом образе он поделился перед операцией на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сина опубликовал совместный снимок с трихологом Кеном Андерсоном из Центра волос Андерсона.

«Я пошел ва-банк, чтобы добиться наилучших результатов», — объяснил свою новую прическу он.

Сина не рассказал о результатах предыдущей процедуры, которую перенес полутора годами ранее. В конце 2024 года артист решился на трансплантацию из-за насмешек фанатов.

«Вы, ребята, раскритиковали меня в пух и прах из-за генетической проблемы, которую я не могу контролировать. Вы не представляете, каково это. Спасибо, что вынудили меня сделать операцию», — говорил тогда он.

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