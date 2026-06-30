Экс-жена Росса из «Друзей» помолвилась с его копией

Бывшая жена Дэвида Швиммера американская художница Зои Бакман, помолвилась с его копией. На это обратили внимание подписчики Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 40-летней Бакман.

Женщина объявила о своей помолвке с 52-летним хирургом-миллионером Джастином Салимом, опубликовав совместное селфи.

«В разгар жары в британской сельской местности мой парень стал моим женихом. Встреча с ним уже была ответом на мои молитвы — я не знаю, как достаточно отблагодарить судьбу», — написала она.

В сети заметили, что Салим очень похож на Швиммера, с которым Бакман рассталась в 2017 году после семи лет брака. Бакман сохранила близкие отношения с известным по роли Росса в сериале «Друзья» актером, чтобы совместно воспитывать 15-летнюю дочь Клео.

У Салима также есть дети от предыдущего брака — дочь Стелла Джин и сын Дин от актрисы Бри Тернер, известной по роли Розали в фантастической драме «Гримм». Кроме того, хирург встречался с моделью и актрисой Софией Вергара.

Сейчас Джастин Салим работает в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Ранее Дэвид Швиммер закрутил роман со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет.