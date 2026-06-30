Алла Довлатова вспомнила, как навредила здоровью из-за похудения

Телеведущая и актриса Алла Довлатова рассказала в беседе с «Леди Mail», что в 2017 году села на крайне строгую диету.

Довлатова занималась голодовкой после того, как родила дочь Машу. Она объяснила, что ей нужно было похудеть за 4 месяца перед театральным сезоном. Однако строгая диета только ухудшила здоровье артистки.

«На фоне истощения организма голодовкой заболела вирусной пневмонией, которую очень тяжело перенесла», — поделилась знаменитость.

Во время болезни Довлатова много ела и поправила на восемь килограмм. Артистка обратилась к эндокринологу, который прописал ей уколы для похудения. С помощью них актриса вернулась в добеременную форму. По словам знаменитости, с тех пор она не принимала подобные препараты. Артистка поддерживает форму с помощью спорта и правильного питания.

«Сегодня же я не вижу для себя смысла в этом препарате (а точнее, в его аналогах, потому что конкретно то лекарство несколько лет назад перестало продаваться в России), потому что когда мне в прошлом году захотелось сбросить 5 кг, я смогла это сделать без уколов», — отметила телеведущая.

Довлатова считает, что уколы для похудения нужны, если человеку нужно сбросить 15 кг и более. Она добавила, что такие препараты стоит принимать исключительно под наблюдением врача.

Ранее Довлатова призналась в необычных отношениях с хейтерами.