В Москве пройдет уникальный фестиваль на воде с Тимати и Арбениной

В Москве пройдет уникальный спортивно-музыкальный фестиваль на воде «Заряд Фест». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль состоится 4 и 5 июля в Большом Строгинском затоне. Посетители мероприятия смогут послушать концерт как с берега, так и находясь прямо на воде на сапбордах. Хедлайнерами выступят артисты MAYOT, Диана Арбенина, Тимати и группа «Диктофон».

4 июля на акватории зрители смогут увидеть выступления флайбордистов. Главным событием второго дня станет массовое занятие по сап-йоге с фиксацией мирового рекорда. Также 5 июля всех желающих ждет фан-гонка на сапах в оригинальных костюмах, а также мастер-класс на искусственной волне.

Все выходные для гостей на суше будет работать более десяти тематических зон: фуд-маркет, зона пикника, а также площадки для настольного тенниса, петанка, бадминтона, панна-футбола, пляжного волейбола и йоги. Дети смогут посетить мастер-классы.

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