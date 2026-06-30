Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Свадьба украинской модели за 410 млн рублей в Каннах привела в ярость земляков

Украинцы осудили пышную свадьбу землячки Ники Кузнецовой с миллиардером в Каннах
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Интернет-пользователи раскритиковали украинскую модель Нику Кузнецову, сыгравшую пышную свадьбу с бизнесменом-миллиардером Никой Ломией за 4 млн фунтов (около 410 млн рублей. — «Газета. Ru») в Каннах. Об этом сообщает Daily Mail.

Свадьба прошла в историческом поместье 1919 года с видом на Средиземное море. Его аренда обошлась паре примерно в 215 млн фунтов. На мероприятии выступили Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Валерий Меладзе, а также певец Рики Мартин, чей гонорар составил 1,1 млн фунтов.

Невеста была в платье от Richard Mille стоимостью 474 млн фунтов. На празднике было все: и обилие шампанского, и угощения с икрой, и различные шоу.

Однако интернет-пользователи из Украины, отмечает Daily Mail, упрекнули пару в неуместной расточительности. Пользователи задались вопросами, сколько модель пожертвовала на военные нужды и как такое масштабное торжество соотносится с патриотизмом.

«Это невыносимая демонстрация высокомерия, когда страна выживает благодаря пожертвованиям»; «Не могли они как-нибудь устроить свадьбу за миллион, а еще 4 млн пожертвовать ВСУ?»; «Стоит ли украинцам приглашать на свою свадьбу Меладзе и Галкина?» — написали соотечественники модели.

Сама 24-летняя Ника Кузнецова призналась, что не ожидала такого количества оскорблений «под прикрытием патриотизма». Она подчеркнула, что любовь к стране не должна выражаться через агрессию.

Ранее сообщалось, что блогерша из Таиланда спасалась от влюбленного охранника, выпрыгнув из окна дома.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!