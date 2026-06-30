Свадьба украинской модели за 410 млн рублей в Каннах привела в ярость земляков

Интернет-пользователи раскритиковали украинскую модель Нику Кузнецову, сыгравшую пышную свадьбу с бизнесменом-миллиардером Никой Ломией за 4 млн фунтов (около 410 млн рублей. — «Газета. Ru») в Каннах. Об этом сообщает Daily Mail.

Свадьба прошла в историческом поместье 1919 года с видом на Средиземное море. Его аренда обошлась паре примерно в 215 млн фунтов. На мероприятии выступили Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Валерий Меладзе, а также певец Рики Мартин, чей гонорар составил 1,1 млн фунтов.

Невеста была в платье от Richard Mille стоимостью 474 млн фунтов. На празднике было все: и обилие шампанского, и угощения с икрой, и различные шоу.

Однако интернет-пользователи из Украины, отмечает Daily Mail, упрекнули пару в неуместной расточительности. Пользователи задались вопросами, сколько модель пожертвовала на военные нужды и как такое масштабное торжество соотносится с патриотизмом.

«Это невыносимая демонстрация высокомерия, когда страна выживает благодаря пожертвованиям»; «Не могли они как-нибудь устроить свадьбу за миллион, а еще 4 млн пожертвовать ВСУ?»; «Стоит ли украинцам приглашать на свою свадьбу Меладзе и Галкина?» — написали соотечественники модели.

Сама 24-летняя Ника Кузнецова призналась, что не ожидала такого количества оскорблений «под прикрытием патриотизма». Она подчеркнула, что любовь к стране не должна выражаться через агрессию.

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