Одержимый охранник проникал в квартиру блогерши и мастурбировал на ее одежду

Влюбленный охранник проник в дом к 26‑летней инфлюенсерше в районе Банг Буа Тонг провинции Нонтхабури в центральном районе Таиланда. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным следствия, мужчина был одержим девушкой и пытался с ней сблизиться, ворвавшись в квартиру. Блогерша смогла избежать встречи со злоумышленником благодаря системе безопасности: сработала сигнализация, и она увидела мужчину на камерах видеонаблюдения. Чтобы спастись, девушка выпрыгнула из окна спальни на втором этаже и побежала за помощью к соседям.

Дядя инфлюенсерши рассказал, что охранник следил за ней около трех месяцев и дважды тайно проникал в дом, пока ее не было дома. Он также показал фотографии, на которых, по его словам, видны следы спермы в гардеробной девушки.

Сейчас подозреваемого арестовали. В полиции он признался, что проник в дом из-за своих чувств к хозяйке.

Девушка, в свою очередь, раскритиковала реакцию администрации жилого комплекса, которая, по ее мнению, не проявила должной ответственности. Представители компании отрицали насилие и предложили компенсацию в 200 тысяч батов. Они предупредили, что если она откажется, сумма может уменьшиться.

Инфлюенсерша отметила, что купила дом за более чем 10 млн батов и ожидала безопасной среды. Теперь она чувствует себя небезопасно и планирует продать недвижимость. Кроме того, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее сообщалось, что Еву Грин госпитализировали на съемках сериала «Уэнсдей».