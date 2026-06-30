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Культура

Самойлова анонсировала первый трек: «Собирательный образ всех наших бывших»

Модель Оксана Самойлова выпустит свой первый трек 3 июля
Samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова анонсировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выход своего первого трека «Мамми».

Песня выйдет 3 июля. Самойлова поделилась отрывком из композиции и клипа. Блогерша назвала свой трек очень провокационным.

«Но это не дисс. Это больше собирательный образ всех наших бывших», — поделилась модель.

Самойлова отметила, что песня будет посвящена женской силе и независимости.

1 апреля Самойлова развелась с рэпером Джиганом. В их браке родились сын Давид и три дочери — Ариела, Лея и Майя. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества.

Исполнителю достались трехэтажный дом в элитном поселке «Шато Соверен» площадью 1300 квадратов и участок размером 22 сотки. Отмечается, что рэпер должен компенсировать Самойловой часть стоимости коттеджа в прописанные в соглашении сроки.

В мае Самойлова опровергла слова журналиста Геры Иващенко, что получила за шоу с Джиганом гонорар в размере 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова захотела сдавать своим детям квартиры.

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