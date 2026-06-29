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Культура

Еву Грин госпитализировали на съемках сериала «Уэнсдей»

The Sun: актриса Ева Грин повредила ногу на съемках сериала «Уэнсдей»
Vianney Le Caer/Invision/AP

Французская актриса Ева Грин оказалась в больнице после съемок в третьем сезоне сериала «Уэнсдей». Об этом заявляет The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на площадке произошел несчастный случай, в результате которого Грин пострадала. Артистку сразу же госпитализировали. Она прошла курс лечения и сейчас идет на поправку. Съемки проходили недалеко от Дублина. Производство сериала приостановили до полного восстановления актрисы.

Ева Грин исполнит роль Офелии Фрамп — тети главной героини Уэнсдей. Ее героиня впервые появилась в кадре во втором сезоне: ее показали только со спины.

В апреле 2023 года Ева Грин выиграла суд на миллион долларов о неснятом фильме «Патриот». После судебного разбирательства с киностудией White Lantern, не выплатившей ей $1 млн, суд склонился на сторону актрисы.

В 2019 году проект «Патриот» был приостановлен из-за проблем с финансированием. Грин обвинила кинокомпанию, занимавшуюся проектом, в невыплате своего гонорара, который по контракту она должна была получить даже в случае заморозки проекта.

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