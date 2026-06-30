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Культура

Штурм встретила 60-летие с темнокожим ухажером: «Покорение Африки состоялось»

Певица Наталья Штурм опубликовала фото с объятиях с возлюбленным из Африки
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимками с празднования дня рождения и сообщила о новом романе.

Штурм рассказала, что завела отношения с молодым темнокожим мужчиной по имени Кейси. Артистка отметила свой юбилей в городе в ЮАР Кейптауне. Она поделилась фото в объятьях с новым возлюбленным.

«Мы с Кейси празднуем мое 60-летие», — подписала публикации певица.

В комментариях поклонники поздравили Штурм с 60-летием и новым романом.

«Покорение Африки состоялось!» — отметила фанатка.

«Молодец, Штурм, штурмует новые вершины», — добавила другая поклонница.

В начале июня Наталья Штурм призналась, что не будет заводить роман с молодыми людьми. По словам артистки, партнеры, которые моложе нее, обязательно станут альфонсами в отношениях. Артистка подчеркнула, что не любит таких мужчин.

Штурм призналась, что заметила новую тенденцию среди противоположного пола. Она уверена, что мужчинам стало лень и тяжело заниматься сексом.

Ранее Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров.

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