Штурм встретила 60-летие с темнокожим ухажером: «Покорение Африки состоялось»

Певица Наталья Штурм поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимками с празднования дня рождения и сообщила о новом романе.
Штурм рассказала, что завела отношения с молодым темнокожим мужчиной по имени Кейси. Артистка отметила свой юбилей в городе в ЮАР Кейптауне. Она поделилась фото в объятьях с новым возлюбленным.
«Мы с Кейси празднуем мое 60-летие», — подписала публикации певица.
В комментариях поклонники поздравили Штурм с 60-летием и новым романом.
«Покорение Африки состоялось!» — отметила фанатка.
«Молодец, Штурм, штурмует новые вершины», — добавила другая поклонница.
В начале июня Наталья Штурм призналась, что не будет заводить роман с молодыми людьми. По словам артистки, партнеры, которые моложе нее, обязательно станут альфонсами в отношениях. Артистка подчеркнула, что не любит таких мужчин.
Штурм призналась, что заметила новую тенденцию среди противоположного пола. Она уверена, что мужчинам стало лень и тяжело заниматься сексом.
Ранее Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров.