Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

«Подпитываюсь от них»: Довлатова призналась в необычных отношениях с хейтерами

Алла Довлатова: я провоцирую хейтеров и подпитываюсь их энергетикой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова призналась в необычном отношении к хейтерам – по ее словам, она сама любит их провоцировать на негативные комментарии в соцсетях. В интервью с «Леди Mail» звезда заявила, что ее очень веселят злоба и зависть недоброжелателей.

«Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой, — рассказала ведущая. — Например, большой отклик всегда вызывают мои фото в купальнике. Кто-то восторгается, кто-то считает, что в мои 51 я уже не должна выставлять себя на всеобщее обозрение и на пляж ходить, укутавшись с головы до пят».

Она добавила, что любит подавать женщинам пример, убеждая их, что в любом возрасте можно выглядеть отлично, если за собой следить. В то же время Довлатова отметила, что часто подливает масла в огонь негативных высказываний хейтеров, что очень ее веселит.

Говоря о своей форме, ведущая рассказала, что поддерживать фигуру ей помогают ежедневные тренировки, включая йогу, акваэробику, скандинавскую ходьбу и силовые упражнения. Кроме того, звезда тщательно следит за питанием, стараясь придерживаться интервального голодания, а в основе ее рациона преобладают овощи, фрукты, рыба, мясо и морепродукты. Из гарнира ведущая редко позволяет себе киноа, кускус и гречку.

Также Довлатова отметила, что большую роль в ее внешнем облике играет косметология – по ее словам, она всего пару недель назад прошла через очередную процедуру по омолаживанию лица на Fotona 4D. При этом она регулярно ходит и на другие аппаратные процедуры и «уколы красоты». Ведущая добавила, что в ближайшие пару лет планирует обойтись уходовыми процедурами, а в будущем не исключает вероятность круговой подтяжки.

До этого Алла Довлатова пошла омолаживать кожу рук. Поделившись кадрами из кабинета косметолога в соцсетях, ведущая призналась, что записалась на аппаратную процедуру благодаря критике и поблагодарила своих хейтеров. Также артистка рассказывала, что прибегала к пластическим операциям, которые, по ее словам, только добавили мотивации больше следить за собой. По словам звезды, она будет делать все возможное, чтобы продлить красоту и молодость.

Ранее Алла Довлатова раскрыла секрет своей диеты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!