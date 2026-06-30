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Культура

Кудрявцева поделилась впечатлениями от работы с Шаляпиным: «Никакой не альфонс»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что Шаляпин предлагал платить за нее
Telegram-канал Прохор Шаляпин

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на Кипре впервые поработала с певцом Прохором Шаляпиным.

Кудрявцева отметила, что у нее сложилось хорошее впечатление от работы с артистом. Она опровергла, что образ любителя женщин постарше, который Шаляпин показывает в медиа, настоящий. Телеведущая подчеркнула, что певец вел себя с ней как джентльмен.

«Понятно, что Прохор никакой не альфонс, никакие бабки — это роль клоуна, как и у нас у всех. Во-первых, Прохор платит за тебя и предлагает это сделать. И что самое важное — предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов не предложит тебе этого в нашем шоу-бизнесе», — заявила телеведущая.

В августе 2025-го Прохор Шаляпин анонсировал свою первую книгу. Дебютная писательская работа исполнителя называется «Главное — не уработаться». Она позиционируется как «дневник легкой жизни». По словам певца, это — анти-воркбук, который против достигаторства и KPI.

Ранее Шаляпин помирился с Киркоровым спустя 18 лет.

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