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Культура

Милена Дейнега раскрыла, через что проходит ради усыновления

Певица Милена Дейнега заявила, что столкнулась с сложностями при усыновлении
Global Look Press

Певица Милена Дейнега рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при подготовке к усыновлению ребенка. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Дейнеги, она не ожидала такого объема бюрократических процедур, среди которых обязательная школа приемных родителей. Артистка отметила, что обучение длится от четырех до шести месяцев и требует регулярного посещения занятий. Из-за плотного гастрольного графика семья планирует начать курс только в августе.

При этом, как отметила Дейнега, не всех детей можно усыновить: некоторые находятся в статусе, допускающем лишь оформление попечительства.

«Если родители не лишены родительских прав, они сидят в местах не столь отдаленных — могут выйти и забрать ребенка, им дают испытательный срок», — пояснила она.

Еще одним обязательным этапом, рассказала певица, является судебная процедура, которая включает в себя прохождение экспертизы и сдачу анализов на алкоголь, наркотики и др. Дейнега призналась, что заранее сдала все необходимые анализы вместе с мужем.

«Слава богу, что ввели такие правила — ведь сейчас немало людей усыновляют детей ради денег. Государство оказывает поддержку, выплачивает крупные суммы, и, к сожалению, некоторые берут детей — в том числе больных — из детдома, чтобы потом жить на эти дотации», — сказала она.

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