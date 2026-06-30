Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Shaman не понял, зачем ему нужен дуэт с Волочковой

Певец Shaman отказался петь дуэтом с балериной Анастасией Волочковой
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) отказался записывать дуэт с балериной Анастасией Волочковой. Его слова передает РИА Новости.

Дронов пояснил, что не понимает цели и задачи такого дуэта, кроме как «хайпануть». По словам певца, он хочет записывать песни с музыкантами, которые ему интересны. Он привел в пример Григория Лепса, с которым дружит и сотрудничает.

«Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный», — поделился исполнитель.

По мнению Shaman, каждый должен заниматься своим делом, иначе получится «бардак».

В июне Анастасия Волочкова заявила о своем желании спеть дуэтом с Shaman. По ее мнению, совместная работа с Дроновым могла быть очень зрелищной и незабываемой. Балерина назвала певца сильным вокалистом. Артистка уверена, что этот дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей.

Волочкова также сообщила, что активно работает над улучшением вокальных данных, а также записывает новый альбом.

Ранее Shaman показал свои трусы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!