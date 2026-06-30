Shaman не понял, зачем ему нужен дуэт с Волочковой

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) отказался записывать дуэт с балериной Анастасией Волочковой. Его слова передает РИА Новости.

Дронов пояснил, что не понимает цели и задачи такого дуэта, кроме как «хайпануть». По словам певца, он хочет записывать песни с музыкантами, которые ему интересны. Он привел в пример Григория Лепса, с которым дружит и сотрудничает.

«Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный», — поделился исполнитель.

По мнению Shaman, каждый должен заниматься своим делом, иначе получится «бардак».

В июне Анастасия Волочкова заявила о своем желании спеть дуэтом с Shaman. По ее мнению, совместная работа с Дроновым могла быть очень зрелищной и незабываемой. Балерина назвала певца сильным вокалистом. Артистка уверена, что этот дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей.

Волочкова также сообщила, что активно работает над улучшением вокальных данных, а также записывает новый альбом.

Ранее Shaman показал свои трусы.