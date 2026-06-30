Россияне не хотят платить за концерты ИИ-артистов

Большинство россиян считают, что технологии не смогут заменить живое выступление. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Ticketland.

Большинство респондентов уверены, что концерты с цифровыми артистами займут свою нишу, но не станут массовым явлением. Малая часть прогнозирует, что ИИ-выступления останутся редкими экспериментами. Только 4% опрошенных считают, что такой формат ждет успех и популярность.

Практически все респонденты сошлись во мнении, что цена за билет на концерт виртуального артиста должна быть ниже, чем на обычное выступление. Большинство россиян также оказались не готовы в принципе платить за такие мероприятия. Каждый пятый согласен отдать не более 3000 рублей, и только 5% — не более 5000 рублей.

Среди причин, которые могут оттолкнуть их от посещения концерта с ИИ-музыкантами, россияне назвали искусственность выступления, неэтичность использования образа, высокую цену билета, сомнение в качестве шоу, а также недостаточную информированность о формате.

Чуть больше половины опрошенных заявили, что эксперименты с цифровыми артистами им в принципе не интересны. Почти треть допускают, что такой формат может быть привлекательным, только если наряду с виртуальными персонажами в шоу принимают участие реальные люди. Также почти каждый второй респондент посчитал неэтичным концерты с голограммами музыкантов, которых уже не стало.

В пресс-службе отметили, что россияне готовы пойти на выступление сгенерированного артиста, только если в нем будут участвовать и настоящие музыканты или цена билета будет доступной.

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