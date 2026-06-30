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«Успешную бизнес-маму» ждет заочный суд по делу об отмывании денег

Суд Москвы заочно рассмотрит дело против блогерши Лизы Миллер
Лиза Миллер/VK

В Москве суд заочно рассмотрит дело блогерши Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), которую обвиняют в отмывании 76 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что уголовное дело направлено в Симоновский районный суд. В отношении Батюты также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Лиза Миллер позиционирует себя в сети «самой успешной бизнес-мамой». Она живет в Дубае и продолжает продавать свои курсы по схеме скандально известных коллег Лерчек и Елены Блиновской. В ее блоге в запрещенной в России соцсети насчитывается более 6 млн подписчиков.

31 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Лизы Миллер. Ее подозревают в легализации средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 млн рублей. По информации следователей, блогер легализовала часть суммы путем финансовых операций. В ближайшее время следователи СК РФ планируют заочно предъявить Миллер обвинение, а также объявить ее в розыск.

Ранее сообщалось, что Лерчек впервые вышла на связь после громкого интервью.

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