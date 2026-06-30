«Вся семья выдохнула»: Лерчек впервые вышла на связь после громкого интервью

Блогерша Лерчек показала кадры из дома под капельницей в ответ на хейт

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) поблагодарила поклонников за поддержку после интервью Надежде Стрелец в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она показала кадры домашнего лечения и рассказала о процедурах. На снимках блогерша находится под капельницей. Она расположилась на диване рядом с возлюбленным Луисом Сквиччиарини, а неподалеку на кресле сидят ее сыновья и брат.

Позже Луис снял, как Валерия нянчит их сына Даниэля. Она пошутила, что малыш «лысенький, как мама», а Луис попросил подписчиков угадать, на кого похож ребенок.

Интервью Надежде Стрелец вышло на фоне хейта в сторону блогерши. Чекалину обвиняли в том, что она преувеличила тяжесть заболевания ради влияния на уголовное дело. В беседе Лерчек объяснила свой активный образ жизни, занятия спортом и выходы в свет, а также показала медицинские документы.

По словам 33‑летней звезды соцсетей, после интервью «вся семья выдохнула».

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее сообщалось, что Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк.