Падчерица Урганта обвинила 9mice в абьюзе: «Даже к хирургу отправил»

Падчерица Урганта Эрика заявила, что рэпер 9mice устроил ее травлю в соцсетях

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе обвинила рэпера 9mice (Сергея Дмитриева) в абьюзе и травле. Ее слова приводит издание Voice.

25-летняя девушка рассказала, что их роман начался осенью 2025 года, когда она переехала в Москву из Нью-Йорка. Пара жила вместе, отмечала праздники.Р эпер даже познакомил со Кикнадзе своими родителями и говорил о совместном будущем.

После расставания музыкант, по словам девушки, начал распространять о ней слухи в московской тусовке и устроил травлю в соцсетях. Она обратилась к бывшему партнеру с вопросом: зачем он продолжает говорить о ней, если она ему безразлична?

Эрика также заявила, что рэпер настойчиво предлагал ей сделать пластическую операцию.

«Он постоянно говорил мне вставить грудь, что большие сиськи — круто. Даже к хирургу отправил», — сказала она.

Еще Кикнадзе вспомнила, как рэпер пытался связаться с ее приемным отцом после разрыва. По словам девушки, через менеджера он хотел договориться об интервью с Иваном Ургантом.

«После нашего расставания он заставил своего менеджера выйти на одного из людей из «Вечернего Урганта» и сказал, что «согласен дать интервью Ивану». Ахах, тебя вообще кто звал и просил?» — написала она.

Также обвинения против рэпера выдвинула еще одна его бывшая девушка Регина Нтахомпогазе. Она заявила, что пережила выкидыш из-за постоянного стресса, и обвинила 9mice в связях с несовершеннолетними фанатками.

Ранее сообщалось, что Лерчек впервые вышла на связь после громкого интервью.