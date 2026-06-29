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Культура

Названа причина смерти актрисы, сыгравшей девочку из колодца в хорроре «Звонок»

Page Six: причиной смерти звезды фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз стал СПИД
l89/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку в фильме ужасов «Звонок», умерла из-за СПИДа. Об этом сообщил портал Page Six со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

«Основной причиной смерти звезды фильма «Звонок» был указан СПИД. В список также вошло хроническое полинаркомания, которая, согласно данным Кливлендской клиники, определяется как употребление более одного наркотика в течение короткого периода времени», — говорится в материале.

О смерти актрисы 17 июня сообщил портал TMZ. По словам ее бойфренда Роя Эрнандеса, в начале июня Чейз госпитализировали с сильным истощением в одну из больниц Лос-Анджелеса. Причиной смерти, по его словам, стали менингит и инфекция крови, приведшие к септическим осложнениям и отказу организма.

Чейз приобрела популярность после выхода фильма «Звонок» в 2002 году, в котором она сыграла Самару Морган. Героиня актриса стала одним из самых узнаваемых образов хоррор-кинематографа нулевых годов. Роль принесла актрисе премию MTV Movie Award в категории «Лучший злодей». В этом же году она озвучила главную героиню в диснеевском мультфильме «Лило и Стич» и последующем телесериале.

Ранее в России умер один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом.

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