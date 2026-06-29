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Культура

Лицо звезды «Доктора Хауса» в начале карьеры сравнили с пирогом

Актриса Уайлд пожаловалась на неэтичную критику от кастинг-директора
Danny Moloshok/Reuters

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд пожаловалась на неэтичную критику, полученную от кастинг-директора в начале своей актерской карьеры. Воспоминаниями она поделилась в подкасте Дэкса Шепарда «Диванный эксперт».

42-летнюю артистку спросили о ее красоте и она призналась, что не чувствовала себя красивой, когда в 19 лет приехала в Лос-Анджелес.

«Я чувствовала только синдром самозванца. Помню, как кастинг-директор, когда я пришла на одно из первых прослушиваний, сказала, что у меня лицо похоже на пирог. Но она произнесла это так, словно пыталась быть милой. Я думаю, она могла сказать «яблочный пирог», «тыквенный пирог» — так что, возможно, у пирога был какой-то вкус», — посмеялась она.

По словам артистки, она не восприняла это как комплимент.

«Я услышала эти слова как что-то вроде «Ты отвратительна», как будто у меня плоское лицо, большая голова», — рассказывает Уайлд.

Ранее Уайлд рассказала о браке с итальянким принцем.

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