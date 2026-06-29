Пять спален и бильярд: новый дом Лерчек оценили в 180 млн рублей

Блогерша Лерчек вместе с женихом Луисом Сквиччиарини переехала в новый дом в поселке на Новой Риге. Как пишет Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник, особняк с дизайнерским ремонтом стоит на участке в 23 сотки.

В доме площадью 659 кв. м, рассказывается в публикации канала, пять спален (каждая с санузлом и гардеробной) просторная гостиная с панорамными окнами и камином, бильярдная, всесезонная терраса и тренажерный зал. Кроме того, на территории есть гараж, место для парковки, детская площадка.

До этого, по данным Super, дом выставляли на продажу за 180 млн рублей, однако потом объявление сняли. Купила Лерчек особняк или снимает его — неизвестно.

Перед переездом Лерчек с родными жила в большом доме у подруги, которая не брала денег за аренду.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек высказалась о слухах о фейковом раке.