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Культура

Известный стилист избил женщину-юриста, снявшую его измену на камеру

В Турции стилиста Акчелика обвинили в побоях
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В Турции женщина-юрист Бусе Бакару пожаловалась, что ее избил муж клиентки. Об этом пишет издание Haber7.

Недавно Бакару взялась за дело о разводе Кристины Акчелик. Клиентка заявила, что ее муж, известный стамбульский стилист Этем Акчелик, уехал в отпуск в Бодрум с любовницей, и попросила помочь задокументировать измену.

После этого Бакару отправилась в Бодрум вместе с клиенткой и заселилась в отель, где отдыхал мужчина. 25 июня юрист заметила Акчелика в саду отеля с женщиной и захотела задокументировать измену на телефон.

По ее словам, мужчина возмутился, обругал ее, выхватил телефон и выбросил его в море, а после схватил Бакару за волосы, начал душить и ударил кулаком в глаз два раза. Постояльцы отеля вмешались и не смогли остановить стилиста, но персонал отеля сумел увести с места происшествия.

После нападения Бусе Бакару обратилась в полицейский участок Бодрума и подала заявление о побоях. Прокуратура Бодрума начала расследование в отношении нападавшего.

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