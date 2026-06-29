«Пока тяжело»: в окружении Екатерины Волковой рассказали о ее состоянии после госпитализации

Актриса Екатерина Волкова не берет паузу в работе, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в команде звезды театра и кино.

Представитель Волковой подтвердил информацию о ее повторной госпитализации. В окружении актрисы отметили, что пока ее состояние оставляет желать лучшего.

«Да, подтверждаем. Пока тяжело, но чуть лучше, у нее сегодня ночная смена в кино, вчера был спектакль. Так как эту работу нельзя отменить или перенести, приходится ездить из больницы. Поэтому, конечно, поправляется медленнее, чем хотелось бы», — рассказали в команде Волковой.

21 июня Екатерина Волкова попала в больницу из-за острого синусита. Она выходила на связь с поклонниками и делилась, что переживать не о чем. Из-за плотного рабочего графика актриса быстро покинула клинику.

«Боль острую сняли. Потрясающие, конечно, здесь профессионалы. Вчера был день медицинского работника. Я помятая с тампонами в носу поздравляла местных врачей. Конечно, великий труд», — делилась Волкова с фанатами.

Однако уже ночью 29 июня СМИ сообщили о ее повторной госпитализации. Инсайдер рассказывал, что Волкова попала в «Лапино» с осложнениями, которые появились после заражения гриппом во время гастролей.

Ранее Екатерина Волкова показала себя с новой короткой стрижкой.