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Культура

Екатерину Волкову снова экстренно госпитализировали

«СтарХит»: актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали с осложнением
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова снова оказалась в больнице. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в клинике «Лапино».

По данным издания, Волкову срочно пришлось госпитализировать после гастролей. У артистки появились осложнения из-за гриппа. Отмечается, что артистка не до конца восстановилась с прошлой госпитализации, что вызвало ухудшение здоровья.

21 июня Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она не стала делиться подробностями самочувствия.

22 июня врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов рассказал, что у Волковой наблюдался ярко выраженный болевой синдром на фоне острого синусита. 23 июня актриса решила раньше времени выписаться из больницы из-за работы. Она должна была выступить в спектакле «Ночной гость» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.

В фильмографии Екатерины Волковой более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Пищеблок», «Резервация», «Инсомния», «Постучись в мою дверь в Москве», «До свидания, мальчики», «Закон каменных джунглей».

Ранее сообщалось, что актер «Глухаря» временно лишился слуха.

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