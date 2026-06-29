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Культура

Ирина Ортман о «Фабрике звезд»: «Жить три месяца под прицелом камер довольно сложно»

Солистка «Тутси» Ортман заявила, что России нужны новые артисты
Личный архив Ирины Ортман

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что России нужны новые артисты. По ее словам, для этого необходим перезапуск «Фабрики звезд», которым занимается Первый канал.

Певица отметила, что лично ей реалити-шоу подарило незабываемый опыт. Она призналась, что многие люди до сих пор узнают ее именно по «Фабрике звезд».

«Безусловно «Фабрика звезд» — это культовый проект, который уже третье десятилетие на слуху и не теряет своих позиций, люди выросли на этой передаче, и для многих она связана с самыми теплыми воспоминаниями. В том числе и для меня, несмотря на то, что жить три месяца под прицелом камер довольно сложно, этот проект подарил мне народную любовь, моего зрителя, многие до сих пор подходят и говорят, что болели на «Фабрике» за меня. Хит «Меняю», который получил много музыкальных наград, друзья, единомышленники, коллеги — далеко не полный список того, что дала мне «Фабрика». Конечно, участие в группе «Тутси» с моими любимыми девочками, с которыми мы работаем до сих пор и недавно у нас вышла новая песня и клип «Русская земля», – поделилась Ортман.

Артистка поддержала решение Первого канала возродить культовый проект нулевых. Она считает, что он необходим на отечественном телевидении.

«Перезапуск однозначно нужен, талантливых людей много, стране нужны новые артисты, и я уверена, что Первый канал сможет сохранить формат «Фабрики» прежней, но осовременив ее, дать новое дыхание и новых героев», – подчеркнула исполнительница.

Ранее Ирина Ортман призналась, что почти отказалась от макияжа.

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