Эйдельштейн раскрыл изменения в кино с приходом ИИ: «Актер стал продуктом»

Актер Марк Эйдельштейн в интервью Кинопоиску поразмышлял над призывом его американского коллеги Мэттью Макконахи защищать авторские права на свой голос и личность в эпоху ИИ.

«Для меня его реплика ознаменовала переломный момент, когда все, актер стал продуктом», — поделился артист.

Эйдельштейн заявил, что актер совсем скоро перестанет восприниматься как личность. Артист признался, что уже чувствует к себе такое отношение. Он задался вопросом, нужна ли зрителям «настоящая» личность актера, а проработанный образ для публики.

Эйдельштейн признался, что в последнее время начал ощущать себя продуктом. Он привел в пример съемки «Щелкунчика». После работы на съемочной площадке актера попросили сделать его AI-3D-модель для маски Щелкунчика.

«Я говорю: «Что-что?» Капает дождь, ветер дует, холодно, устал. Я говорю: «Для чего?» Они: «Ну пойдем, пойдем, пойдем». И меня заводят в гримваген, там отсек, меня сажают в кресло, и две девушки лет по девятнадцать. Одна сидит за компьютером, вторая возникает с такой штукой, которую я никогда не видел. Это похоже на ручку от чего-то с двумя камерами, которая также считывает инфракрасное излучение. Мне говорят сидеть, не дергаться. Слышу, как питерский дождь фигачит по крыше, вокруг меня очень-очень медленно водят этой палкой с камерами, и я вижу, как проявляется мое лицо на экране компьютера. Три часа ночи, какой-то сюр», — поделился артист.

Ранее российская звезда «Аноры» сыграла в еще одном голливудском фильме.