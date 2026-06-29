В биотуалете на музыкальном фестивале нашли тело младенца

Тело новорожденного младенца обнаружили в биотуалете на американском музыкальном фестивале Electric Forest. Об этом сообщает CBS NEWS.

28 июня сотрудники уборной нашли тело во время планового технического обслуживания. Подробности не уточняются. Фестиваль проводится в штате Мичиган. Местные сотрудники полиции начали расследование по этому делу.

Electric Forest ежегодно проводится в Ротбери, штате Мичиган. Он специализируется на электронной музыке и джем-бэндах.

6 июня в Санкт-Петербурге после массированной атаки украинских беспилотников отменили фестиваль «Паруса Кронштадта». Мероприятие должно было состояться 6 и 7 июня в рамках одной из программ Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Однако из-за атаки на Кронштадт его отменили, а вход на территорию фестиваля временно закрыли из соображений безопасности.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Ранее вор украл 34 телефона у гостей фестиваля и спрятал их в штанах.