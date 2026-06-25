Актер «Глухаря» временно лишился слуха

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу из-за проблем со слухом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Котлярский жаловался на заложенность в ушах, слабость, дискомфорт и головные боли. Как оказалось, слуховые проходы артиста забиты серными массами. Из-за этого актер стал плохо слышать. После процедуры слух полностью восстановился.

Котлярский окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИСа в 2002 году. Он служил в Московском государственном театре «У Никитских ворот», Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и Камерном драматическом театре «Арт Хаус».

В фильмографии Котлярского более 80 работ. Он снимался в проектах «Карпов», «Глухарь», «Интерны», «Акушер», «Доктор Живаго», «Наша Russia», «Солдаты».

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