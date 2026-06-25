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Культура

Актер «Глухаря» временно лишился слуха

Mash: актер Владислав Котлярский временно лишился слуха из-за серных пробок
Студия «РоЕл»

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу из-за проблем со слухом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Котлярский жаловался на заложенность в ушах, слабость, дискомфорт и головные боли. Как оказалось, слуховые проходы артиста забиты серными массами. Из-за этого актер стал плохо слышать. После процедуры слух полностью восстановился.

Котлярский окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИСа в 2002 году. Он служил в Московском государственном театре «У Никитских ворот», Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и Камерном драматическом театре «Арт Хаус».

В фильмографии Котлярского более 80 работ. Он снимался в проектах «Карпов», «Глухарь», «Интерны», «Акушер», «Доктор Живаго», «Наша Russia», «Солдаты».

21 июня актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она не стала делиться подробностями самочувствия.

22 июня врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов рассказал, что у Волковой наблюдался ярко выраженный болевой синдром на фоне острого синусита. 23 июня Волкова сообщила, что сейчас ей гораздо лучше. Она поблагодарила врачей госпиталя «Лапино» за помощь и заботу.

Ранее сообщалось, что Дибров может частично потерять подвижность руки.

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