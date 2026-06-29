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Культура

Ольга Орлова ответила на вопрос о новой беременности: «Была бы помоложе»

Певица Ольга Орлова призналась, что больше не планирует рожать
olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Telegram-канале, что не собирается заводить третьего ребенка.

Поклонники Орловой спросили, родила ли бы она от своего мужа снова. 48-летняя артистка призналась, что больше не хочет становиться матерью из-за возраста.

«Эх, была бы помоложе – точно была бы многодетная мать», — поделилась телеведущая.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. На момент беременности звезде было 45 лет. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В январе 2025-го Орлова рассказала о критике ее позднего родительства. Певица опубликовала фото с мужем и дочерью, предложив придумать название к ней. Одна из подписчиц сравнила их с внучкой и дедушкой. Артистка заявила, что ей жаль женщину.

Орлова спросила, зачем женщина подписана на ее соцсети, если ее так раздражает позднее родительство. Певица заявила, что не молода, но счастлива, как и ее супруг.

Ранее Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой встретиться с крестным сыном.

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