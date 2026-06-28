Садальский пожаловался на беспредел в российском кино

Актер Станислав Садальский заявил «Абзацу», что в российском кино творится беспредел.

Садальский возмутился, что в кино уже давно не снимают профессиональных артистов. По его словам, на роли «берут кого угодно», поэтому творится «одна самодеятельность».

«Я только словами драматурга Александра Вампилова могу ответить: «Что я считаю и как я считаю – никогда еще ничего не меняло». Надо просто привлекать профессионалов руководить искусством», — отметил артист.

28 июня Telegram-канал Mash сообщал, что продюсеры начали экономить на звездах. По их данным, известных артистов заменяют дублерами, чьи лица изменяют с помощью нейросети.

Утверждается, что киностудии и промо-агентства все чаще ищут людей с тем же ростом, комплекцией и размером одежды, что и у знаменитостей. Дублеров снимают за несколько тысяч рублей. Полученные фото обрабатывают в ИИ, чтобы изменить их лицо на внешность нужного актера.

Ранее Садальский призвал Бородина идти работать после иска к Пугачевой.