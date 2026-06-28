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Жена гендиректора лейбла «Джем» не признала вину по делу о мошенничестве

112: супруга гендиректора «Джема» Черкасова не признала вину по делу о мошенничестве
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Жена генерального директора ООО «Издательство Джем» Андрея Черкасова Юлия Палийчук не признает вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Палийчук обвиняют в двух эпизодах мошенничества и незаконном образовании юрлица. Женщина находится под домашним арестом с 17 июня.

На данный момент гендиректор лейбла «Джем» Андрей Черкасов находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном создании юридического лица.

Осенью 2024 года гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов заявил, что основатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков незаконно использует около 15 композиций, права на которые принадлежат лейблу.

10 декабря 2024 года продюсер и аффилированные с ним лица добились блокировки фильма «Руки вверх!» на нескольких российских платформах. Позже Жуков обратился к главе Следственного комитета и председателю Верховного суда с просьбой о содействии. Музыкант пояснил, что Черкасов предъявил претензии на основе документа 2006 года, подписанного экс-продюсером группы Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с коллективом.

9 июня 2026-го Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Издательство Джем».

Ранее театральный актер получил тюремный срок за оскорбительное видео.

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