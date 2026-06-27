Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Культура

Кастинг-директор «бондианы» раскрыла, какой актер станет новым агентом 007

Кастинг-директор Маквильямс: новый Джеймс Бонд появится из ниоткуда
MGM

Бывший кастинг-директор фильмов о Джеймсе Бонде Дебби Маквильямс раскрыла, какой актер может стать новым «агентом 007». Интервью с британкой, 40 лет выбиравшей актеров для «бондианы», опубликовало издание Independent.

По словам Маквильямс, новый герой шпионской киносаги должен появиться «из ниоткуда» — быть актером, которого мало кто знает, поскольку и сам Бонд — человек «из ниоткуда». Например, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг получили ее одобрение, потому что были практически неизвестны.

«Тимоти и Пирс не были особенно хорошо известны. А у Дэниела была карьера в независимом кино и довольно яркая романтическая жизнь, но его не было на слуху, что очень помогает», — говорит она.

Специалист добавила, что фанаты «бондианы» никогда не выбрали бы Дэниела Крейга на роль супершпиона, ее предложение взять его в проект не поддержали ни студия, ни режиссер. Она описывает пресс–конференцию, на которой его объявили следующим исполнителем роли Бонда, как катастрофическую. На встречу с журналистами актер прибыл на скоростном катере Royal Marine по Темзе в элегантном костюме и спасательном жилете, но эффектного появления не вышло.

«Я никогда не видела, чтобы кто-то чувствовал себя так неловко, как Дэниел в тот день. Это было ужасно. И потом полились все эти сообщения о том, что он не умеет водить, не умеет то и это. У меня есть теория, что это его сильно подстегнуло. Он подумал: «Я покажу вам, ублюдки», — и сделал это», — смеется Маквильямс.

Режиссером нового Бонда выступит Дени Вильнев («Дюна»), а над сценарием работает Стивен Найт («Острые козырьки»). До сих пор неизвестно, кто выступит в роли главного героя. Однако источник Variety сообщал, что пробы проходил 26-летний актер Том Френсис.

Ранее Идрис Эльба выступил против темнокожего Бонда.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!