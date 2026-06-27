Звезда «Эйфории» о съемках в порно: «Ни о чем не жалею»

Звезда сериала «Эйфория», бывшая порноактриса Хлоя Черри выпускает мемуары «Там, где темно и жарко». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Книга 28-летней артистки выйдет в издательстве Simon & Schuster 23 февраля 2027 года. В мемуарах Черри расскажет о работе в порноиндустрии до того, как драма Сэма Левинсона сделала ее всемирно известой.

«В Там, где темно и жарко» Хлоя рассказывает историю о том, как она пережила все это и почему ни о чем не жалеет. Шокирующая, забавная и откровенно прозаичная, книга развенчивает мифы о хороших девочках и неправильном выборе», — говорится в аннотации.

Во втором и третьем сезонах «Эйфории» Черри сыграла Фэй — непредсказуемую и не лишенную чувства юмора девушку наркоторговца. Артистка приняла решение уйти из порноиндустрии после съемок в «Эйфории», поскольку «у порнозвезд есть срок годности».

«Теперь я нахожусь на другой стороне, когда, например, заниматься сексом со мной — это не то же самое, что сниматься в порно со мной», — рассказывала она.

В 2023 году Хлою Черри обвинили в краже.

Ранее внешность известной певицы использовали для создания фейкового порно.