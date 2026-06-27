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Культура

Звезда «Пиратов Карибского моря» 12 лет тайно изучает медицину

Актриса Крус призналась, что по ночам изучает медицину
Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанская актриса Пенелопа Крус призналась, что у нее есть странное хобби. В недавнем интервью The New Yorker она рассказала, что по ночам изучает медицину.

По словам 52-летней артистки, она еще в детстве играла в доктора — делала куклам уколы инсулиновыми иглами, доставшимися от бабушки.

«Последние 12 лет я изучаю медицину по ночам каждый день», — сказала она.

Интервьюировавшая звезду «Пиратов Карибского моря» актриса Оливия Уайлд уточнила, учится ли Крус на врача.

«Нет, нет, нет, нет, нет, это мое хобби», — заявила Крус.

Она добавила, что посвящает медицине пять-шесть дней в неделю и читает, к примеру, «толстые книги об эндокринной системе».

«Не могу объяснить, почему мне это нравится», — заключила актриса.

Недавно Пенелопа Крус рассказала о проблемах со здоровьем, едва не остановивших производство ее последнего проекта «Черный шар».

Ранее экс-звезда «Уральских пельменей» раскрыла свои необычные хобби.

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