Россияне приобрели миллионы билетов по «Пушкинской карте»

Любимова: за время действия «Пушкинской карты» приобретено более 113 млн билетов

Министр культуры России Ольга Любимова, поздравляя россиян с Днем молодежи, рассказала, сколько билетов было куплено по «Пушкинской карте». Новым постом она поделилась в своем Telegram-канале.

«За время действия программы «Пушкинская карта» молодые люди приобрели более 113 млн билетов», — рассказала глава Минкульта.

Она добавила, что миллионы талантливых детей и подростков по всей стране сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству — для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов.

Кроме того, продолжила Любимова, в регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей.

«Желаю нашей молодежи счастья и успехов во всех начинаниях», — написала министр, призвав молодежь верить в свои силы и идти навстречу мечте.

По «Пушкинской карте» молодежь от 14 до 22 лет включительно может попасть в театры, музеи, кинотеатры, концертные залы и филармонии. Государство зачисляет на карту 5 тысяч рублей в год, до 2 тысяч рублей из них можно потратить на сеансы отечественного кино.

Ранее Путин поручил обеспечить участие цирков в программе «Пушкинская карта».