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Дочь Славы о трудностях из-за удаления приложений: «Ловим с мамой каждую минуту»

Дочь Славы Александра призналась, что постоянно держит связь с певицей
Илья Питалев/РИА Новости

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о трудностях, с которыми справляется на фоне удаления популярных приложений. Ее цитирует Popcake.

По словам Александры, она предпочитает не ограничиваться одним мессенджером — в ее телефоне много скачанных приложений. Подобные решения кажутся девушке нелогичными.

«Если честно, это выглядит как какой-то абсурд: опять создают неудобства обычным людям, которые просто хотят общаться и смотреть любимые шоу», — сказала она, выразив надежду, что у большинства приложение на телефонах все-таки осталось.

Связь для Александры сейчас важна как никогда, потому что девушка активно работает, а у матери плотный график и туры.

«Мы и так ловим каждую минуту, чтобы созвониться или встретиться на выходных, поэтому очень не хочется, чтобы люди теряли контакт с близкими или со своими подписчиками», — говорит девушка.

25 июня Apple удалила из App Store 18 приложений компании VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». В Минцифры назвали действия американской компании политически мотивированными и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив, что техногигант не исполняет требования российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на свои устройства.

Позднее в Apple заявили, что удалили приложения VK из App Store в связи с соблюдением санкционных ограничений.

Как теперь пользоваться приложениями и как на удаление реагируют власти РФ — в материале «Газеты.Ru»

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