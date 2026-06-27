Лерчек о причинах рака: «Семь попыток ЭКО»

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала о возможных причинах развития у нее рака желудка. Запись беседы опубликована на канале Стрелец на платформе YouTube.

Лерчек считает, что к раку могло привести большое количество гормональных средств, которые она принимала во время процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — все трое ее детей в браке с Артемом Чекалиным были рождены именно так.

«Левушка получился с седьмого раза, у нас было семь попыток», — вспоминает историю появления одного из сыновей на свет женщина.

При этом, подчеркивает она, для рождения сына Даниэля от нового возлюбленного Луиса Сквиччиарини ЭКО не понадобилось.

«Когда мы с Луисом начали отношения, так как мы взрослые люди, я сказала, что предыдущие беременности у меня были с помощью ЭКО, что у меня сбитый цикл. У нас начались разговоры, что мы оба хотим детей. Мы решили попробовать, и с первого раза у нас получилось», — смеется Лерчек.

В остальном, рассказывает блогерша, она поддерживалась правил здорового образа жизни. Кроме того, считает она, на развитие рака мог повлиять стресс, перенесенный из-за возбужденного против нее дела об уклонении от уплаты налогов.

Врач, акушер-гинеколог Марк Курцер, участвовавший в записи передачи, в беседе со Стрелец заявил, что наука не нашла прямой связи между процедурами ЭКО и развитием рака.

Также Лерчек опровергла слухи о фейковом раке.