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Культура

Стал известен размер миллионного долга актера Панина перед налоговой

Mash: актер Андрей Панин задолжал ФНС РФ почти ₽2,5 млн
Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) задолжал российской налоговой службе почти ₽2,5 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, как говорится в сообщении канала, долги артиста по налогам и сборам достигли около ₽212 тысяч. Сам Панин живет в Лос-Анджелесе, где выходит на сцену в паре с Ольгой Силиной в спектакле «Скамейка». Билеты на показ стоят от 3 до 9 тысяч рублей. До этого постановку показывали в Испании, а предстоящей осенью планируют привезти в Великобританию.

Кроме того, актер и его 18-летняя дочь Анна снялись за рубежом в фильме «Мой отец хочет пиво».

Mash напоминает, что финансовые проблемы Панина начались несколько лет назад. Прошлой осенью приставы ФССП России закрыли исполнительное производство по взысканию с него ₽411 тысяч долга по кредитам, поскольку не нашли ни самого должника, ни имущества для изъятия.

В 2024 году Панина заочно приговорили к шести годам колонии с трехлетним запретом на администрирование интернет-ресурсов. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении актера стала сделанная им в соцсети публикация с оправданием теракта на Крымском мосту.

Ранее молдаване выступили против спектакля с Паниным в Кишиневе.

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