Повар подала в суд на Кайли Дженнер после выкидыша

Бывшая личный шеф-повар звезды реалити-шоу и блогерши Кайли Дженнер подала на знаменитость в суд после выкидыша. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет Page Six.

По словам женщины, она работала по 11-12 часов в смену пять дней в неделю и выполняла тяжелую физическую работу несмотря на то, что предупредила начальство о трудно протекавшей беременности.

Шеф-повар начала работать личным шеф-поваром Дженнер в ноябре 2024 года и уже в следующем месяце призналась, что находится на третьем месяце беременности. Однако, утверждает она, в канун Нового 2024 года от нее потребовали поднимать и транспортировать тяжелые продукты питания через улицу и в гору без посторонней помощи.

Из-за этих задач у женщины якобы закружилась голова, стало не хватать воздуха, ей помогли другие сотрудники. Позже, говорит она, ее также просили выполнять задачи не по силам, после чего она сперва испытала нервный срыв, а затем пережила выкидыш. Реакция начальства на это, говорит она, было только обвинение в том, что шеф-повар оставила кухню в беспорядке.

На фоне потери беременности, рассказывает специалистка, у нее развилась тяжелая депрессия, однако ее якобы попросили «не расстраивать Кайли».

Шеф-повар потребовала возместить ущерб в неустановленной сумме и заявила что была незаконно уволена и не получила зарплату вовремя.

Представители Дженнер не комментировали обвинения.

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