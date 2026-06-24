Кристина Риччи выпила в самолете и стала объектом судебного иска от экс-мужа

Бывший супруг американской актрисы Кристины Риччи Джеймс Хердеген попытался оспорить условия опеки над сыном в суде. О том, что Риччи якобы выпила в самолете и стала объектом нового судебного иска, написало издание TMZ.

Хердеген подал в суд документы, в которых утверждалось, что Риччи употребляла спиртное во время полета рядом с их 12-летним сыном Фредди. В связи с этим он требовал от суда изменить их соглашение об опеке и предоставить ему больше времени для свиданий с ребенком.

Риччи и ее команда юристов опровергли обвинения. Адвокат звезды Саманта Спектор назвала ходатайство Хердегена «ничем иным, как откровенно оскорбительной попыткой заставить замолчать» и запугать Риччи.

Основным аргументом мужчины в суде был ряд текстовых сообщений, отправленных Фредди своему отцу. В них ребенок рассказывал о том, что мать якобы пила алкогольные напитки 16 июня во время совместного полета в Канаду. В беседе с представителем суда Фредди признал, что «погорячился». Мальчик заявил, что его первоначальное описание употребления алкоголя матерью и ее поведения в самолете было неточным и не соответствовало тому, как все происходило на самом деле.

Фредди также заверил, что не боится продолжать оставаться под опекой своей матери. В результате судья отклонил требование Хердегена проверить Риччи на предмет алкогольной зависимости.

Юрист также сослалась на то, что Хердеген и раньше обвинял женщину в злоупотреблении алкоголем и пытался таким образом оспорить обвинения в насилии, тогда судья полностью отклонил ходатайство мужчины.

Кристина Риччи и Джеймс Хердеген поженились в 2013 году. Спустя семь лет актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее Кристина Риччи рассказала о пережитой в юности анорексии.