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Пчелы — звезды соцсетей произвели 300 банок коллекционного меда

Мед от спасенных возле Лувра в Париже пчел появился в продаже
Соцсети

Ставшие звездами соцсетей пчелы из Парижа произвели сотни банок коллекционного меда. О том, что мед от популярных пчел появился в продаже, сообщило издание Le Parisien.

Рой из 15 тысяч пчел в апреле 2026 года неожиданно поселился на велосипеде, припаркованном возле Лувра в Париже. Владелец велосипеда припарковался всего на полчаса, когда, вернувшись, обнаружил, что велосипедное седло полностью скрыто под роем.

Транспортные власти временно закрыли вход в метро в качестве меры предосторожности и связались с мэрией, которая обратилась к местному пчеловоду Волкану Таначи, основателю компании-производителя меда CityBzz.

Таначи потратил около часа на то, чтобы забрать пчел и аккуратно переместить насекомых в новый улей на крыше, где они могут питаться цветущей акацией. Видеоролики с пчелами стали вирусными в соцсетях, и пчеловод решил воспользоваться их популярностью — теперь он заявил о том, что его новые подопечные произвели 300 банок коллекционного меда.

Ранее в России назвали темпы исчезновения пчел катастрофическими.

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