PR-директор Серова ответил на слухи о его больных сосудах: «В 75 лет не знаем, что такое больница!»

PR-директор Александра Серова Егор в беседе с «Газетой.Ru» назвал бредом слухи о проблемах со здоровьем у артиста.

По словам представителя певца, информация, опубликованная в СМИ по поводу больных сосудов у Серова, не соответствует действительности. Ресурс, распространивший ложные сведения, он назвал «помойкой».

«Бред. Где они это берут все? Это вообще помойка. Слава Богу, в 75 лет мы не знаем, что такое больница! Есть какие-то моменты, но они незначительные», — поделился Егор.

Mash опубликовал новость, что у Серова возникли проблемы с сосудами на ногах, из-за чего он был вынужден отказаться от дальних перелетов. Сообщалось, что певец хотел выступить в Таиланде, но не смог, так как долгая дорога могла спровоцировать разрыв тромба. Также, по данным источника, артист не летает теперь дольше пяти часов, соблюдая рекомендации врачей.

Концертный директор Серова делился с Mash, что у него сейчас в приоритете здоровье, а не выступления. Он отмечал, что артист принимает заказы только в России.

Ранее представитель Александра Серова рассказал, почему почему певец пропустил день рождения дочери.